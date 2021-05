Denuncian que campo deportivo de Xico se convierte en cantina cuando hay partidos

Pobladores del municipio de Xico denunciaron que la Unidad Deportiva “Benito Juárez” se ha convertido en una “cantina”, ya que señalaron que en partidos de futbol jugadores y espectadores suelen ingerir bebidas alcohólicas.



Explicaron que debido a esta situación, se han presentado pleitos y golpes en los encuentros deportivos, a los cuales acuden mujeres y niños; sin que la autoridad municipal intervenga.



Criticaron que no existe un control por parte de la Dirección de Fomento Deportivo, a pesar de que ya han reportado la problemática.



Y es que acusaron que en estos momentos en Xico no hay quien gobierne, pues la alcaldesa Gloria Galván Orduña se encuentra orquestando la campaña de su hija, la candidata por el PRI, Carolina Galván.



“Ahí ingieren bebidas embriagantes y hacen desmanes sin importarles que hay niños y damas. La Alcaldesa y quien lleva la Comisión de Seguridad no hacen nada, no instrumentan nada y quien es de Fomento Deportivo brilla por su ausencia e irresponsabilidad. Creen que la función es sólo cobrar las entradas a las instalaciones deportivas”, comentó uno de los denunciantes.



Los quejosos agregaron que la mencionada unidad carece de mantenimiento y también de un vigilante, por ello exigieron que la autoridad municipal atienda el tema.



“Por ahora le importa seguir financiando la campaña de su hija. Si pasan cosas más delicadas en el municipio ni se inmuta. La Alcaldesa ha creado un escenario de barbarie y libertinaje en un centro de esparcimiento deportivo”, dijeron.



Finalmente, añadieron que la cancha deportiva de San Marcos de León también se encuentra en total abandono por parte de las autoridades, pues se ha convertido en un lugar para realizar vandalismo y drogarse.