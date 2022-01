Denuncian que compraron carro de control remoto defectuoso en Feria del Juguete de Orizaba

Seis padres de familia que adquirieron un carro de control remoto en la Feria del Juguete de Orizaba denunciaron que el juguete les salió defectuoso, pero al acudir a cambiarlo ya no encontraron al vendedor.Indicaron que en los días previos adquirieron ese artículo a un costo de 800 pesos para los Reyes de sus hijos, pero al verlos este día resultó que le hacía falta un cargador y no funcionaba.Mencionaron que acudieron al ForOrizaba a buscar al vendedor del Lote 48, pero se encontraron con que este día ya no acudió.Indicaron que poco a poco, conforme llegaban otros padres, se dieron cuenta que eran seis los que tenían el mismo problema con el mismo artículo, aunque desconocen si haya habido otros afectados.Comentaron que recurrieron a una persona del área de Comercio, Daniel Rosales Castro, pero les dijo “que no se podía hacer nada”.Cuestionado en torno a esta situación, el regidor primero con la comisión de Comercio, Martín García Limón, comentó que los afectados deben acudir con los organizadores de la Feria y ver si tienen algún dato del vendedor.Confió en que cuenten con algún comprobante para que si ubican al vendedor puedan hacer algún reclamo.Recordó que cuando se adquiere un artículo hay que pedir a la persona que le entregue una nota que lleve algún dato del vendedor y un sello.Denuncian que compraron carro de control remoto defectuoso en Feria del Juguete de OrizabaAl acudir a cambiarlo, este jueves ya no encontraron al vendedor en el ForOrizabaTania GuzmánOrizaba, Ver.Seis padres de familia que adquirieron un carro de control remoto en la Feria del Juguete de Orizaba denunciaron que el juguete les salió defectuoso, pero al acudir a cambiarlo ya no encontraron al vendedor.Indicaron que en los días previos adquirieron ese artículo a un costo de 800 pesos para los Reyes de sus hijos, pero al verlos este día resultó que le hacía falta un cargador y no funcionaba.Mencionaron que acudieron al ForOrizaba a buscar al vendedor del Lote 48, pero se encontraron con que este día ya no acudió.Indicaron que poco a poco, conforme llegaban otros padres, se dieron cuenta que eran seis los que tenían el mismo problema con el mismo artículo, aunque desconocen si haya habido otros afectados.Comentaron que recurrieron a una persona del área de Comercio, Daniel Rosales Castro, pero les dijo “que no se podía hacer nada”.Cuestionado en torno a esta situación, el regidor primero con la comisión de Comercio, Martín García Limón, comentó que los afectados deben acudir con los organizadores de la Feria y ver si tienen algún dato del vendedor.Confió en que cuenten con algún comprobante para que si ubican al vendedor puedan hacer algún reclamo.Recordó que cuando se adquiere un artículo hay que pedir a la persona que le entregue una nota que lleve algún dato del vendedor y un sello.