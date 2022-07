Denuncian que con violencia ganadero pretende apropiarse de terrenos, en Isla

Pobladores del municipio de Isla pidieron la intervención del Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado en el conflicto que mantienen con un ganadero, de nombre Alfredo Aguilar Domínguez, al que acusan de supuestamente querer apropiarse de las tierras adquiridas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).En conferencia de prensa, Gregorio González Vaima indicó que esta persona ha quemado las casas de los campesinos que ocupan los predios y ha metido animales a las siembras de maíz que tienen."SEDATU compró unas tierras en el municipio de Isla y un ganadero se está apropiando de las tierras, ha quemado las casas que tenemos y ha metido ganado al maíz y estamos pidiendo la intervención del Gobierno del Estado para que intervenga la Fiscalía porque no han ido a hacer ninguna inspección ocular", demandó.González Vaima apuntó que es importante que se atienda esta problemática para evitar que haya un derramamiento de sangre, pues enumeró que la instancia ministerial no ha procedido en las dos denuncias que han presentado."La Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto. La carpeta de investigación es 206/2021, que se presentó en la Fiscalía de Isla, los afectados somos 65 personas y las hectáreas que compró la SEDATU son nueve predios", abundó.El campesino isleño dijo que todos tienen una posesión parcelaria que les entregó la dependencia federal para poder cultivar y cosechar en esas tierras."Ya hemos recibido amenazas de muerte y tememos por la vida de los niños, por eso queremos que el Gobernador intervenga y detenga el conflicto (...) Estamos esperando que haya respuesta de la Fiscalía y hemos estado tratando de hacerlo pacíficamente", mencionó.Explicó que el ganadero dice que él compró 50 hectáreas en la zona, cuando la SEDATU lo había hecho previamente. "Estamos en el mismo predio que compró la SEDATU en 1991 y él tomó posesión de esas hectáreas en el 2018".