Denuncian que constructora causa anegamiento en la colonia Las Minas

Vecinos de la colonia Las Minas, en Xalapa, denunciaron el anegamiento en la confluencia de las calles Turquesa y Granito, provocado por el bombeo de agua de lluvia estancada en una obra de pavimentación en las calles Rubí y Marina Nacional.



Una de las afectadas, vecina de la calle Turquesa, refirió que la constructora desarrolladora del proyecto descarga las aguas estancadas a un resumidero construido por los vecinos y cuyo mantenimiento es pagado por los colonos de dicho sector de Las Minas.



Dijo que no es la primera ocasión que ocurre dicho problema pero que ahora los trabajadores de la constructora "ya se descararon" en descargar las bombas en el resumidero.



"Ya hasta fueron a escarbar al resumidero para que entre su bomba y con razón había visto que todo el día escurría agua aunque no llueva, todo el día, todo el agua que tienen estancada allí la sacan con bomba y ya hablé con el Patronato y le dije que mejor me iba con Contraloría".



La afectada pidió que los responsables de la obra dejen de descargar aguas en el resumidero, toda vez que los colonos aportan una cuota de 750 pesos para la limpieza de dicha trampa de agua, pago que la constructora se niega a hacer.



"Ya está todo lleno de lodo y cuando se vengan las lluvias nosotros vamos a estar perjudicados. Yo ya me inundé; tengo otro resumidero y no abasteció porque siguen echando agua".