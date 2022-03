Denuncian que el Centro de Conciliación en Coatzacoalcos no respalda a trabajadores

Abogados independientes del sur de Veracruz denunciaron públicamente que autoridades del Centro de Conciliación Laboral en Coatzacoalcos impiden el paso a los abogados litigantes de la clase trabajadora y obligan a los trabajadores despedidos injustificadamente a aceptar cantidades irrisorias de dinero, para conciliar y evitar que el asunto llegue a la etapa de juicio.En entrevista, el litigante Francisco Hernández Flores dijo que de esa manera los servidores públicos le dicen a los profesionales del derecho que ya no tienen nada a qué ingresar a las oficinas, mientras que a los trabajadores no les queda de otra que aceptar las condiciones que les ofrecen sin ningún tipo de asesoría legal.“Los conciliadores prácticamente están persuadiendo y obligando a los trabajadores a aceptar las cantidades mínimas irrisorias para que no puedan irse a juicio. Prácticamente los obligan a que ellos acepten. Por ejemplo, si la cuantificación por un despido injustificado asciende a 30 o 40 mil pesos, el conciliador persuade al trabajador para que acepte dos mil, tres mil o cinco mil pesos, renunciando a sus derechos laborales”, expresó el abogado.Francisco Hernández lamentó que en el propio Centro de Conciliación Laboral no se vele por los intereses de la clase trabajadora y, en cambio, brinden un trato inhumano e indigno.No obstante, confirmó que a las empresas acusadas sí se les permite el paso de su representante o apoderado legal.“Esto data desde que empezó a funcionar el Centro de Conciliación. El encargado de la coordinación no dice nada, se hace ojo de hormiga y expresa que son instrucciones del Gobierno del Estado. Ya se le ha comentado esta situación pero no pone orden. Es Samuel Alcaraz”, agregó el litigante.Es por ello que los abogados hicieron un llamado al Gobierno de Veracruz para que, a través de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), se les permita la entrada y se fomente la igualdad de circunstancias a favor de los trabajadores, para no obligarles a aceptar cantidades mínimas luego de ser despedidos de manera injustificada.