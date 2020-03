Denuncian que empresa camionera no se hace responsable de gastos médicos de atropellado

El pasado 7 de marzo un autobús de la línea Banderilla atropelló a un habitante de la localidad La Cebollana, municipio de Tlacolulan, por lo que familiares bloquearon por unos minutos la vialidad de la calle Enríquez, para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su intervención ante el nulo apoyo para gastos médicos por parte del dueño de dicha línea.



De acuerdo con Ramón Sánchez Ortíz, padre del lesionado, cuando ocurrió el accidente sobre el boulevard Xalapa-Banderilla, los responsables dijeron que se harían cargo de los gastos médicos, hecho que hasta el momento no ha sucedido.



"Queremos justicia. Dijeron que se iban a hacer responsables, al principio, y hasta ahorita no han pagado nada. Mi hijo está a punto de perder la pierna", expuso.



Señaló que las autoridades de Tránsito y Transporte Público les aseguraron que el autobús se encontraba estacionado.



"De parte de Tránsito y Transporte nos dijeron que el camión estaba estacionado, eso es completamente falso (el atropellamiento). El camión no estaba estacionado, dicen que iba a exceso de velocidad. Nosotros pedimos la intervención del Gobernador y pedimos justicia".



Mencionó que son personas de escasos recursos y todos los gastos están corriendo por su cuenta.



Advirtió que de no tener respuesta favorable a su situación, tomarán la terminal de Banderilla con ayuda de los habitantes de La Cebollana.



"Si no tenemos respuesta de los dueños, el próximo domingo vamos a tomar la terminal de Banderilla. Ya no tenemos dinero. Queremos que nos ayuden aquí en Palacio para que nos contacten con los dueños de los Banderilla", finalizó.