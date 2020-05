Denuncian que empresa CINETIX no ha pagado a empleados dos últimas quincenas

Buena tarde:



La presente va dirigida a este periódico de manera respetuosa con la finalidad de que la problemática que a continuación expondré se haga de dominio público, ya que es una grave violación a los derechos laborales de las y los empleados de la empresa CINETIX en esta ciudad, quienes hasta la fecha no han recibido apoyo alguno por parte de las autoridades competentes.



Semanas atrás, iniciada la contingencia sanitaria por el COVID-19, la empresa CINETIX seguía funcionando, exponiendo no sólo a sus empleados sino también a los clientes al contagio del virus. Fue la última empresa de cine en la ciudad en cerrar temporalmente sus puertas, debido a llamadas de atención que recibió. Posteriormente, dicha empresa brindó a sus clientes un servicio a domicilio, prometiendo a sus empleados que las ganancias obtenidas de éste serían destinadas para pagarles.



Lamentablemente, ante esta implementación, algunos empleados acudieron a laborar en plena contingencia y el resto fue “persuadido” para ir a limpiar las salas del cine, aunque esto no fuera necesario, ya que no se hacía uso de dichas instalaciones.



Peor aún, en la primera quincena de abril fueron llamados a una junta en la sucursal CINETIX Plaza Animas y tomando como pretexto la contingencia sanitaria y supuestas deudas de arrendamiento de sus locales, esta empresa les proporcionó un pago mucho menor del que realmente eran acreedores, supuestamente como resultado de las ganancias que tuvo el servicio a domicilio, lo cual dista bastante de la realidad, ya que no representaba ni la mitad del salario que deberían recibir. Se les hizo hincapié que ese pago sería el último que recibirían, lo cual es una total aberración pues muchos de ellos tienen familia que mantener; sin embargo, por necesidad se mantenían callados por temor a perder el empleo.



Por lo tanto, cansados de esta situación se contactaron con las líneas de atención que proporcionaron las autoridades en caso de sufrir abusos laborales durante esta pandemia, sin éxito alguno, ya que esos números dan un pésimo servicio y no brindan una ayuda real.



Desafortunadamente, a estos trabajadores no se les pagó la segunda quincena de abril y este 15 de mayo tampoco hubo pago alguno.



Es increíble que esta empresa pierda el tiempo colocando pantallas de cine en distintos puntos de la ciudad, que nadie con un poco de materia gris irá a ver, por obvias razones y más increíble es que esta estupidez por parte de una empresa que no se preocupa por el bienestar de sus empleados ni el de sus familias, sea apoyada por el gobernador del Estado de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y la directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, como tanto se ha jactado esta empresa en sus redes sociales.



Sin más que agregar, espero esta situación se haga pública y sea juzgada por el libre albedrío de sus apreciables lectores.



Gracias.