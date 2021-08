Denuncian que en clínica 66 del IMSS no toman medidas de prevención a pacientes con COVID

Buena tarde,



Quisiera hacer una denuncia con respecto al trato que dan en el IMSS cuando un paciente confirmado de COVID, no importa si les notificas, aun así, te hacen esperar junto a las personas que aún no saben si están contagiadas.



Al llegar al IMSS reporté que tenía COVID, me enviaron con una doctora; a la doctora le expliqué mi caso y que era yo positivo a coronavirus, le mencioné que llevaba mis resultados de laboratorio y todo, me dio un turno y me dijo que debía esperar en el patio o la carpa de la clínica 66, y sin dudarlo me fui al patio, alejándome de la gente, para evitar contagiarlos.



A los 5 minutos de haber llegado empezó el aguacero, por lo que todos los que estaban en el patio se metieron a la carpa, lo cual yo también hice, sin embargo, me preocupaba estar muy cercana a las personas ya que, además, había niños.



El problema es que habíamos aproximadamente 100 personas en una carpa de 7x7 aproximadamente y en la cual se filtraba el agua.



Me acerqué a un enfermero, personal del IMSS, que era quien nos iba llamando para pasar, y le comenté que yo era un caso positivo, y que sólo iba para que me dieran incapacidad, a lo que respondió: "ok, pero tiene que esperar"; yo le contesté "y no te parece que represento un riesgo de contagio para las personas que hay aquí" y me dijo "sí, pero no importa, tiene que esperar".



Al final decidí irme, pues me sentía bastante mal y con problemas para respirar, y sin recibir el documento que necesitaba.



Pues bien, el punto de mi denuncia, es que, siendo una institución de salud, deberían tener protocolos bien elaborad+6os para la atención a pacientes positivos COVID y a pacientes que no tiene síntomas, de tal modo que eviten los contagios, dando un trato digno a los derechohabientes. Sin embargo, pareciera que no les importa nuestra salud.



Me gustaría que la denuncia fuera anónima. Gracias.