Denuncian que en comedor del DIF Xalapa dan preferencia a personas no necesitadas

Buenos días:Hago esta denuncia ciudadana para exhibir y denunciar al DIF Municipal de Xalapa, que se encuentra ubicado en la unidad FOVISSTE.La situación es la siguiente: la nueva administración del DIF Municipal de Xalapa tiene un comedor comunitario, el cual le está haciendo censos económicos a las personas humildes, para saber si son o no acreedores a un desayuno o comida, cuyo costo es de menos de $15 y si pasas ese censo te lo venden, de lo contrario no, cuando se supone que está hecho para las personas de escasos recursos.Lo más grave es que llegan personas en autos de alto valor a comprar sus boletos y a esas personas hasta les apartan el boleto. Y para colmo, los trabajadores del mismo DIF acaparan los boletos cuando ellos no tienen necesidad, dejando pocos o ninguno para las personas de escasos recursos que sí lo necesitan.Los trabajadores de ahí tienen nóminas altas y no son personas que verdaderamente tengan la necesidad; además de que dan malos tratos a las personas de bajos recursos y viejitos, que van a pedir apoyos. No respetan la sana distancia, no usan cubrebocas, hay personas estornude y estornude e incluso gente que presume no tener las vacunas antiCOVID, ellos mismos vendiendo cosas.Agradezco por el espacio y deseo que mis datos se mantengan reservados.