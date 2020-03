Denuncian que en Ilamatlán se hace caso omiso a medidas de prevención por coronavirus

Reciba un saludo, escribo para comentar que en las localidades de Ilamatlán, Veracruz se está haciendo caso omiso al oficio n° SG/03185/2020 referente a la pandemia del coronavirus (COVID-19) girado por el Gobernador y la Secretaría de Gobernación, donde se menciona: la suspensión de eventos que concentren grandes cantidades de personas, es decir, fiestas patronales, bailes, jaripeos, etcétera.



El presidente municipal de Ilamatlán, Honorio de la Cruz Hernández, hace caso omiso a dicho oficio que se giró por las autoridades estatales. Ya que con visto bueno y con complicidad se están llevando a cabo con normalidad fiestas patronales, bailes y jaripeos en el municipio de Ilamatlán, Veracruz.



Escribo especialmente para que el Gobierno Estatal y Federal se den cuenta que el presidente Honorio de la Cruz Hernández de Ilamatlán, sigue en pie y junto con la complicidad de los agentes municipales, Salvador Pérez Ramírez de la localidad de Xoxocapa, Ilamatlán, ya que su fiesta patronal es de 6 días del 13 al 18 de abril del presente año. En periodo de contingencia, con ello pone en riesgo la salud de la población.



Se hace un llamado a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz y a la SEGOB a poner atención en este municipio donde no se siguen las indicaciones por el COVID-19, no es posible que por no tener la misma ideología política se brinquen las instrucciones y la población sea la más afectada, además que con no cancelar las fiestas el presidente municipal pretende ganar popularidad política y él asiste a los festejos no importando acatar la orden presidencial de la prevención.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)