En el Instituto Científico de Educación Superior (ICES) el personal encargado hace caso omiso a las recomendaciones por parte de la SEV. No hay ni un filtro de seguridad, hay un bote de gel antibacterial para toda la comunidad estudiantil, incluyendo maestros; hay alumnos enfermos que se les permite el acceso sin problema alguno y los encargados no han dicho absolutamente nada a nadie.



Estamos preocupados, es negligencia que formando parte del área de la salud no se haga nada y peor aún que su rector sea un médico reconocido, cabe señalar que dentro de sus instalaciones hay gente que acaba de regresar de Europa hace poco menos de un mes.