Denuncian que Gobierno de Tamiahua encierra en sus casas a sospechosos de COVID-19

Debido a las últimas acciones a la que fue sometida una familia de Tamiahua de la comunidad Estero de Milpas, donde más de 15 integrantes quedaron encerrados en su propia casa al ser considerados sospechosos de portar el COVID-19, quienes ingresan al municipio prefieren no informar su procedencia, pues temen que sean vulnerados sus derechos.



Ante esto el diputado federal de MORENA, Marco Medina, pidió a la alcaldesa Citlalli Medellín no rebasar sus atribuciones, pues su conducta pudiera afectar los derechos humanos de las personas que deciden recibir a sus familiares de otros estados.



Los pobladores han mencionado que han sido acusados por el Gobierno Municipal de ser posibles portadores de coronavirus sin llevar a cabo una evaluación clínica que esté avalada por el sector salud del estado de Veracruz.



“Aquel pasado fin de semana, los vecinos de Estero de Milpas, al darse cuenta de la situación tan anormal que estaban viviendo, pues no podían salir, no podían hacer sus compras, recurrieron a mí. Tuvimos que reportar a las autoridades de nivel federal y estatal para transmitir a la Jurisdicción Sanitaria y considerar el asunto”, declaró Marco Medina.



Abundó en que la autoridad de Tamiahua ha pedido a cada familiar que no reciba a sus seres queridos de otros estados, sin embargo, se debe tomar en cuenta la libre circulación de las personas y tener capacidad para reconocer un posible contagio, ya que para estas circunstancias se debe recurrir antes a la Jurisdicción Sanitaria adherida al Gobierno de Veracruz.



Por su parte, la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín, desde sus redes sociales aseguró que se encuentran especialistas adheridos a su gobierno, analizando a cada familia que haya recibido de forma “clandestina” a sus seres queridos que provienen de otros estados.



“En estos momentos, todavía se encuentra el personal médico en estás comunidades que fueron reportadas, son 3 comunidades, el personal médico asistió, acudió a la comunidad de Reforma, donde están atendiendo a 3 familias; el mismo personal médico se va a dirigir a las comunidades de San Sebastián Tierra Blanca, Buena Vista, Mesón, Progreso, Majahual, San Marcos; el llamado es para estas personas que de manera irresponsable decidieron llegar a mi municipio de Tamiahua y a sus comunidades, sin reportarlo”, insistió la primera autoridad Citlalli Medellín.