Denuncian que línea camionera “Quetzalcóatl” no se hace responsable de gastos médicos

Lesionados del accidente del camión Quetzalcóatl que se salió de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán el pasado viernes, se presentaron en la Fiscalía de Cosoleacaque para interponer formal denuncia pues indicaron que nadie se hace responsable de sus lesiones.



Simón Villalobos López, uno de los lesionados de Las Matas, confirmó la situación y pidió a las autoridades que intervengan.



"Tengo un problema crítico, tengo luxación brazo izquierdo, dolores en la rodilla y la columna vertebral. Tengo un golpe fuerte, fui al (traumatólogo) y me dijo que es grave. Las autoridades y la cooperativa no están respondiendo, nos dijeron que demandáramos a la aseguradora Quálitas", dijo.



Añadió que el día del accidente, nadie se presentó para hacerse responsable y de su propia bolsa pagó el servicio de Cruz Roja, un monto que añadió, fue muy elevado.



"Fue dura la experiencia, vi casi la muerte. Por fortuna iba solo. Yo fui a ver un trabajo en Coatzacoalcos, yo vivo en el ejido Tacoteno y me siento mal porque no puedo con esto", expuso.