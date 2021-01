Denuncian que no todo el personal médico del Hospital de Río Blanco ha sido vacunado

En el Hospital Regional de Río Blanco hay una creciente inconformidad entre el personal pues señalan que a pesar de ser éste un lugar con Área COVID en la zona no se ha considerado a todo el personal para la aplicación de la vacuna, incluidos los que están en primera fila de batalla.



Mencionaron que si bien es cierto que hay algunos que han declinado su aplicación, a otros que están en contacto con pacientes no se les ha tomado en cuenta.



“Lo que es un hecho es que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se dio con irregularidades al menos en este hospital”, sostuvieron.



Agregaron que por ello es que cada vez se alzan más voces para denunciar lo que está pasando y se circulan comentarios en redes sociales, cosa que también algunos aprovechan para “sacar raja”.



Indicaron que, hasta esta semana, hay personal del Área COVIDque no fue vacunado, pero médicos y personal que está en contacto con pacientes que quisieran haber sido tomados en cuenta, mientras que otros que no lo están sí fueron inoculados.



Destacaron que el reclamo es más fuerte principalmente contra la “jefa Mara”, ya que es la que gobierna el hospital, lo cual se debe a la incapacidad que ha demostrado el director Álvaro Vásquez Gallardo, pues se aprovecha del desconocimiento de éste.



Señalaron que actualmente ha comenzado a circular un mensaje que ha aumentado la inconformidad pues se dice que el personal del CAME de Orizaba fue llevado en un autobús a Xalapa para ser vacunado y ellos que son sede del Área COVID, no de apoyo, no fueron tomados en cuenta.