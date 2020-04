Denuncian que notarios públicos insten a población a realizar trámites en oficinas, pese a contingencia

Señor Director de Al Calor Político.



El día de hoy jueves me llegó vía WhatsApp, un video realizado por varios notarios públicos del Estado, mismo que quiero suponer, no está autorizado por el Honorable Colegio de Notarios y menos aún avalado por el Director del Registro Público de la Propiedad, conducto de la Secretaría General de Gobierno por el cual están regidos. En el mismo instan a la población a llevar a cabo, aún en fase tres de la pandemia, los trámites que requieran de dichas oficinas.



¡Caray! Cómo es posible que notarios de Coatzacoalcos y Poza Rica, localidades en las que es mayor el índice de contagios, estén pidiendo a la población salir a la calle a realizar sus trámites que, creo yo, los notarios consideran estrictamente indispensables.



Que algunos sectores de la población no crean o consideren grave la situación que actualmente vivimos, bueno, pero un grupo de profesionistas, con grado mínimo de estudios de licenciatura si no es que muchos presumirán de maestrías, no tan sólo sean omisos a guardar las medidas que los tres niveles de autoridad no están poniendo no, van más allá en instan a la población a desobedecerlas.



Por otro lado, las notarías, las oficinas, sí son de ellos, pero la función de fedatario público que desempeñan es una delegación del ejecutivo, o que, será posible que ni siquiera de Ley del Notariado han leído estos señores.



¡Entonces están contraviniendo una disposición de quien delega en ellos la función de fe pública!



Es prudente también mencionar que, si las oficinas públicas estuvieran cerradas, acatando las disposiciones que las propias autoridades han emitido, estos señores no tendrían más remedio que cerrar.



Ojalá el Honorable Colegio de Notarios les dé un muy buen jalón de orejas y ya encarrilados, que el Director de Registro Público de la Propiedad o por qué no, el mismo Secretario General de Gobierno adopte las medidas necesarias correspondientes, que a estas alturas ya son urgentes.



Deben ya cerrar todo hasta el próximo día diecisiete de mayo como lo han estado diciendo una y otra vez las autoridades encargadas de este difícil proceso, que entiendan por favor. Todos vamos a salir bien o mal librados en la medida que sigamos las instrucciones que nos están dando.