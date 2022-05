Denuncian que obligan a alumnos con COVID a presentar exámenes finales, en Orizaba

Padres de familia cuyos hijos acuden al Colegio México señalaron que a pesar de que hay alumnos que han confirmado con pruebas de laboratorio que tienen COVID-19, los están obligando a acudir para presentar exámenes finales sin importarles el riesgo en el que ponen a los demás jóvenes e incluso a sus familias.Mencionaron que las evaluaciones se hacen a los estudiantes de secundaria y bachillerato y algunos han comentado a sus compañeros que se sintieron mal, acudieron a realizarse los estudios correspondientes y resultaron positivos al virus del SARS-CoV-2, pero los hacen presentarse a las pruebas porque les dicen que, si no, los reprobarán.Los paterfamilias consideraron que se trata de una situación preocupante, pues, aunque los jóvenes ya están inoculados, siempre se corre el riesgo de un contagio y al acudir en grupos de más de 40 estudiantes a un salón se tiene el riesgo de un brote, a pesar de que no se permite su ingreso sin cubrebocas.Cabe mencionar que actualmente los alumnos de los citados niveles de esa escuela particular ya no acuden a clase, únicamente se presentan para sus exámenes finales en las diferentes materias que cursan.