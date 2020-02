Denuncian que padres de familia de primaria cierran calle todos los días, en Banderilla

Buen día:



Por este medio quiero dar a conocer una situación que se está presentando en la localidad de La Haciendita, Municipio de Banderilla, en el cual somos demasiados los que nos vemos afectados y la SEP y Tránsito del Estado no hacen caso a pesar de los oficios que hemos presentado.



La escuela primaria “Luis Jiménez”, que se encuentra sobre el camino antiguo a Naolinco, atrás de la carretera que conduce a Banderilla, cierra el paso todas las mañanas y no da acceso más que a los docentes de dicha institución, los cuales ni siquiera tienen educación y no circulan con velocidad moderada a pesar del tramo que recorren.



Nos vemos afectadas personas que salimos a Xalapa a trabajar, así como a los profesores de las escuelas que están a un costado, como son el Telebachillerato y la escuela Secundaria, que a pesar de su inconformidad tienen la educación y siguen esperando un documento o que la Directora se digne a dar una respuesta del porqué pone diariamente a diferentes padres de familia a tapar la vialidad.



Con este mensaje no esperamos una solución pero sí alguien que nos pueda asesorar hacía dónde podemos dirigirnos para recibir apoyo y que alguna autoridad nos hagan caso.