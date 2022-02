Denuncian que pensión del Bienestar fue hurtada de cuenta de beneficiaria xalapeña

Buena tarde:El jueves 3 de febrero del presente año la señora María Teresa “N”, beneficiaria del Programa de Apoyo de Bienestar 65 y más, acudió a las instalaciones de Bienestar aquí en la ciudad de Xalapa para recoger su tarjeta por primera vez; al llegar ahí le solicitaron acudiera a una sucursal de Banco Azteca para poder otorgarle su tarjeta y así poder hacer el cobro correspondiente, lo cual al hacer todo el trámite correspondiente, en el transcurso de este proceso, los encargados se dan cuenta que el dinero del apoyo fue retirado un día antes en el Puerto de Veracruz, por lo que la cuenta no tiene fondos.La cuestión es ¿cómo pudo suceder esto si la beneficiaria aún no contaba con la tarjeta? ¿Quiénes cuentan con la información y el recurso para poder hacer el retiro de dichas tarjetas?Derivado de esto es que solicitamos a Bienestar nos dé una respuesta a dicha situación, misma que al parecer es un robo, fraude y por ende una injusticia.Ojalá me apoyen en publicar mi denuncia.Muchas gracias.