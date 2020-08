Denuncian que personal vulnerable a COVID del IMSS Orizaba no fue enviado a casa

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidieron un alto a lo que llamaron prepotencia de quienes están al frente de las diversas áreas en las clínicas o unidades médicas, pues en plena crisis por COVID-19 no se ha permitido el retiro de personal que tienen en factores de riesgo.



Dijeron que en la Unidad de Medicina Rural perteneciente al régimen IMSS- Bienestar de Totozinapa, ubicada en el municipio de Calcahualco, una enfermera pidió a su supervisora que le permitiera retirarse porque era una persona catalogada entre los grupos de riesgo.



Y aunque, dijeron los trabajadores, una y otra vez le hizo esa solicitud, le fue negada y al paso de los días sufrió el contagio de COVID-19, quizá en su área de trabajo o en algún otro sitio.



Pero su estado de salud se complicó porque tenía algunas comorbilidades y lamentablemente falleció.



Por ello dijeron los quejosos que tal vez esa muerte se puso haber evitado si hubieran mandado a la enfermera a su casa para resguardarse del contagio, pero no fue así.



Añadieron que hay decenas de empleados del IMSS que debieron haberse ido a resguardar, pero siguen trabajando, pues la justificación que les dan es que, si tienen controlados sus niveles de glucosa, presión o alguno otro padecimiento, entonces pueden seguir laborando y quienes no tenían motivo de retirarse sí fueron mandados a sus domicilios.