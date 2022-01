Denuncian que policías han intentado extorsionar a restauranteros en Córdoba

Elementos de seguridad de diversas corporaciones han realizado supuestas extorsiones en restaurante, bares y cantinas al solicitar los certificados de vacunación contra el COVID-19 de los trabajos y si no los tienen les piden "mordida" según el testimonio de Luis Paz, representante de estos giros.El entrevistado señaló que sostuvieron una reunión con el alcalde Juan Martínez Flores para hablar sobre los permisos y anuencias además de los protocolos por el COVID-19, ahí aprovecharon para solicitar la intervención porque en los operativos nocturnos de las fuerzas de seguridad los han supuestamente intentado extorsionar."Los elementos de seguridad después de realizar la revisión o supervisión del área te empiezan a pedir documentos, en este caso los certificados de vacunación y si no cuentas con ellos, piden diversas cantidades, entre 500 y hasta 2 mil pesos para dejarte trabajar".Enfatizó que tienen conocimiento que estas corporaciones de seguridad no están facultadas para requerir este tipo de documentos, para esta está el sector salud y comercio.Esperan por ello el respaldo de las autoridades municipales para que se frene esta acción que afecta a todos los comercios.