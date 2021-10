Denuncian que supuestos policías privaron de la libertad a médico, en Boca del Río

En la colonia Manuel Nieto de Boca del Río, se presentó una privación ilegal de la libertad en contra del médico cirujano José Luis Cansino Clemente, el cual aseveran sus familiares se lo llevaron presuntos elementos de la Fuerza Civil y de la SSP vestidos de civil, con capuchas, armas largas y chalecos tácticos, tras ingresar a un domicilio con violencia, causar daños y llevarse pertenencias.El hombre fue llevado, tapado de la cara y esposado. Ya acudieron ante la FGE para denunciar su desaparición. Hace 8 meses también se lo llevaron elementos de seguridad que iban uniformados y en sus patrullas oficiales.Estos lamentables acontecimientos se dieron este viernes, durante la madrugada, en la calle López Arias número 15 y calle 15 de la colonia Manuel Nieto en Boca del Río. Aseveró la hermana del médico, José Luis Cansino Clemente de 65 años de edad.Se lo llevaron de su casa, en donde también tiene su consultorio, forzando chapas, rompiendo puertas y vidrios, tirándolas al piso a ella, su hija menor de edad y su madre de 85 años de edad.José Luis Cansino Clemente estaba consultando a esa hora. Una pareja -hombre y mujer- que llegó de emergencia, ya que ella estaba sintiéndose mal del estómago y le había dado unos medicamentos.Sin embargo, los presuntos elementos de la Fuerza Civil y de la SSP con capuchas, armas largas y chalecos tácticos, sometieron a la paciente y su marido, les robaron celular y billetera, dándole un cachazo en la cabeza al hombre para que no los viera.A las mujeres de la casa las bajaron y las tiraron en el piso y a la madre del doctor, de 85 años de edad, le taparon la cabeza para que no viera.Los individuos se llevaron celular iPhone del médico, su laptop, módem y el disco duro de las cámaras de seguridad de inmueble.La hermana del galeno dijo que hace 8 meses también se lo llevaron unos elementos de seguridad que iban uniformados y en sus patrullas, oficiales de la SSP y de la Fuerza Civil, los cuales rompieron todo, se llevaron cosas.Por su actuar creen que eran otra vez policías preventivos pero ahora iban de civil, logrando percatarse que usaron camionetas particulares, una roja, otra negra y una mini vagoneta, de color blanco.Dijo que su hermano que está enfermo, padece de diabetes e hipertensión y no puede caminar bien por una molestia en una pierna.No saben nada del paradero de José Luis Cansino Clemente. Ellas fueron a preguntar a las instalaciones de la policía y no saben nada al respecto, por lo que presentaron la denuncia penal.Los familiares hicieron llamado al Gobernador de Veracruz para que aparezca sano y salvo el médico.