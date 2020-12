Denuncian que taxistas de Córdoba duplicaron tarifas para sacar el “aguinaldo”

Luego del reporte de alza a tarifas en el servicio de taxi que reportaron usuarios ante Transporte Público del Estado, la dependencia exhortó a la ciudadanía a preguntar el costo antes de abordar la unidad a fin de no tener problemas, pues no está permitido el incremento.



Ayer y hoy, los usuarios reportaron que los taxistas cobraron hasta el doble de la tarifa permitida sobre todo a colonias de la periferia con el argumento de que tienen que sacar su aguinaldo.



El cobro de la tarifa mínima en el primer cuadro de la ciudad es de 25 pesos, pero ya no la respetaron pues se incrementó hasta 35 pesos.



Para interponer la queja en la delegación de Transporte Público solo deberá saber el número de la unidad y acudir personalmente a la oficina que se ubica en la calle 1 entre avenidas 3 y 5.



De acuerdo a las autoridades se prevé que el 31 de diciembre y el 1 de enero suceda lo mismo, por eso enfatizaron que deben de preguntar el costo del servicio antes de abordar la unidad.



La sanción al concesionario por el incremento de las tarifas va del apercibimiento verbal hasta el económico pues no hay alzas en las tarifas del servicio.