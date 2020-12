Denuncian que trabajadores de CMAS Coatzacoalcos piden “mochada” a vecinos

Trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos fueron exhibidos a través de las redes sociales por habitantes del fraccionamiento Ciudad Olmeca, lado del río, al ser acusados de extorsionar a los vecinos.



Fue este martes, cuando por lo menos 2 empleados rondaban la colonia entregando notificaciones oficiales a deudores y aprovechándose de esto, les pedían "mochada" bajo amenaza de cortarles en ese momento el servicio.



Algunos adultos mayores cayeron en las falsas amenazas y entregaron lo poco que tenían de dinero en efectivo en casa, incluso lo único que tenían para comer.



Una de las denunciantes detalló que no es la primera vez que esto ocurre y pidió a las autoridades pertinentes que intervengan.



"Hola, buenos días. Mire, eso pasó hace media. Estos tipos llegaron primero a mi domicilio, a decirme que me cortarían el agua. Porque debía mucho pero como voy al corriente, se me hizo raro. Y que si no les daba para sus refrescos, me la iban a cortar. Les dije adelante, córtenla. Pero como vieron que no les di, se dieron la vuelta y siguieron a las otras casas. De ahí salí y me fui a ver a mis vecinos, ya que soy Jefa de Manzana y fui con una de mis vecinas que es de la tercera edad, ella vive sola. Y llorando me dijo que le habían quitado los $100 de su comida. Ella, por miedo, les ofreció $50 pero no quisieron hasta le dijeron que eran $100. Yo salí enseguida atrás de ellos. Y ya no los encontré en el andador. Al señor gordo, de edad grande, lo fui a alcanzar hasta el Oxxo de lado del río. Y el otro señor ya se había escapado. Lo enfrenté con la señora que les había dado los $100 y se negó. Diciendo que a él no le había dado nada. Aquí de lado del río. Estafaron a varios vecinos. Se llevaron $800 de mochada" (Sic).