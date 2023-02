Denuncian que Tránsito pone trabas para recuperar documentos de taxi

El taxista Enrique García Osorio dio a conocer que la Dirección de Tránsito del Estado le pone trabas para obtener la documentación del vehículo que le permita seguir trabajando, esto luego de que su unidad fuera robada y recuperada.“Todo es una cadena de corrupción y no le veo la salida a veces”, se quejó.El trabajador del volante refirió que el 30 de noviembre le robaron la unidad que manejaba, la número XL-263, por lo que denunció el robo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para proceder con la búsqueda de la unidad, la cual fue encontrada dos horas después.Afirmó que los policías de la SSP le informaron que la unidad sería trasladada al corralón; sin embargo, fue enviada a la de la compañía de grúas Sermax.“En ningún momento, me dijeron que lo iban a mandar a unas grúas particulares, dijeron que se iba a mandar al corralón”, señaló García Osorio.Indicó que habría sido la Fiscalía General del Estado (FGE) quien había ordenado que la unidad fuera retirada de grúas Sermax para ubicarlo en el corralón de ellos y que el costo no fuera tan elevado, donde le sería entregada la unidad.Finalmente, solicitó a Tránsito del Estado que agilice la entrega de los documentos del vehículo para que regrese sin problemas a la circulación aunque refirió que hasta el momento no han querido atenderlo.“Si vuelvo a circular y tránsito me detiene por cuestión de licencia o póliza me lo vuelven a quitar”, señaló García.