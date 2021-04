Denuncian recibir agua contaminada, en poblado de Teocelo

Pobladores de El Zapote, en el municipio de Teocelo, denunciaron que el agua que consume la población y que proviene del río La Alameda, está contaminada por aguas negras.



Entrevistados, los habitantes aseguraron que en el río cae un drenaje que proviene de la comunidad de Monte Grande, en Ixhuacán de los Reyes, por lo que el pueblo está consumiendo agua contaminada.



“Ya hay quejas por parte de la población de que el agua llega contaminada y muy sucia. Cuando la gente se baña sale blanca. Aunque no se ha hecho un estudio, sabemos que la línea de captación ya trae drenaje de Monte Grande, cae al agua que nosotros consumimos, es preocupante porque ya trae consecuencias, hay señoras que dicen que les da picazón en el cuerpo después de bañarse”, detallaron.



Entrevistados, señalaron que, aunque han expuesto la situación al Ayuntamiento, incluso han solicitado desde el 2018 una obra de agua potable, no reciben respuesta.



“El Ayuntamiento dejó en el abandono a la localidad. Ya las autoridades tienen conocimiento, desde el 2018 se ha metido solicitud para el ingreso de agua potable pero nunca nos han tomado en consideración para obra. Ya van de salida en este año y no creo hagan algo”, reclamaron.



Asimismo, precisaron que el Comité Municipal del Agua Potable se deslindó de los trabajos de mantenimiento de la línea de captación y ahora es la misma comunidad quien se encarga de la limpieza con recursos propios.



“La gente ya se ocupa de realizar la limpieza porque el director del agua potable ya no le da mantenimiento, por lo menos cada dos meses hay que hacer limpieza de la línea de captación, recaudamos fondos para darles una aportación a quienes acuden a limpiar, ya el Ayuntamiento abandonó esta labor. Sólo cuando no hay agua a veces se les avisa pero nosotros siempre resolvemos los problemas”, mencionaron.