Denuncian recortes ilegales a salarios en Universidad Tecnológica del Centro

Debido a que al interior de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV) ocurren una serie de irregularidades en contra de personal docente y administrativo, el profesor José Raúl Reyes Domínguez hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Educación de Veracruz, Zenzayen Roberto Escobar García, para que se haga una revisión de la institución.El docente indicó que el personal está sufriendo reducción de salario, acoso y violentación de sus derechos labores y garantías individuales por parte del rector Juan Manuel Arzola Castro, el director académico Roberto Alvarado Juárez y el director administrativo José Miguel Hernández Durán.Mencionó que a raíz de que el ORFIS dio a conocer que había observaciones en la institución, el Rector y los directores comenzaron a aplicar una serie de medidas en contra del personal, por ejemplo la reducción de sus salarios.Indicó que personas que ganaban 3 mil pesos a la quincena fueron avisadas de que ahora recibirían 2 mil pesos sin ninguna explicación, y cuando preguntaron les dijeron que si querían seguir laborando era con ese salario o si no les parecía se fueran.Agregó que a los trabajadores les hacen firmar contrato cada cuatro meses para que no hagan derechos y les prohíben participar en algún sindicato, coartando así la libertad que tienen en ese sentido.Indicó que él actualmente es delegado del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve) y el pasado 27 de agosto, a pesar de que cuenta con varios reconocimientos como maestro de calidad, fue informado por el jefe de carrera que no tenía carga académica “por órdenes superiores”, lo que calificó como una persecución política y sindical.Por todo esto, reiteró su llamado a las autoridades para que se revise lo que está sucediendo en la institución.