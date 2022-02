Denuncian retraso en la entrega de antiretrovirales en el IMSS Orizaba

Debido al retraso en la entrega de antirretrovirales en el IMSS, el representante de la asociación Todos Somos Positivos acudió a dialogar con funcionarios de esa institución.Hugo Sánchez Badillo, presidente de la ONG, explicó que integrantes de esa agrupación lo buscaron para informarle que tenían algunos retrasos en la entrega de sus antirretrovirales.Señaló que estos pacientes no pueden estar ni un día sin tomarlos pues corren el riesgo de verse afectados por un virus oportunista o hacer drogo-resistencia, por lo que el abasto de estos fármacos debe estar garantizado.Comentó que de inmediato contactó con autoridades del IMSS y este martes fue recibido por tres funcionarios quienes le explicaron que hubo un problema con el almacén, pero quedó solucionado de inmediato y este martes podían pasar esos pacientes por sus medicinas.Sánchez Badillo mencionó que durante el año pasado no se tuvo ningún problema, aunque hace tres o cuatro años sí se dio esa situación en el puerto de Veracruz y también hubo algunos casos en la zona.Indicó que con los funcionarios se habló sobre algunas formas de garantizar el abasto de los medicamentos para los pacientes y no vean comprometida su salud y hasta su vida.