Denuncian robo de tapas metálicas de registros de agua, en Xico

La Comisión de Agua de Veracruz (CAEV) en el municipio de Xico, reportó que están siendo víctimas del robo de las tapas metálicas de los registros del agua.



A través de sus redes sociales, la oficina operadora en ese municipio, indicó que, ante estos hurtos, la dependencia no puede solucionar de inmediato el problema, ya que no se cuenta con piezas en el almacén.



Además, señaló que esto también representa un peligro para los transeúntes, quienes podrían caer en los agujeros de los registros.



“Lamentablemente siguen robándose las tapas metálicas de los registros de nuestras válvulas ocasionándonos un problema para solucionar de inmediato su reposición, ya que no contamos con piezas en almacén y a la medida, pero principalmente se pone en riesgo a la ciudadanía al provocar accidentes”.



Por ello, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que pongan un alto a estos robos y en el caso de ciudadanos, denuncien estos actos.



“Exhortamos a las autoridades poner un alto a los robos descarados de nuestros registros e instalaciones en zonas de tanques y exhortamos a la población para estar atentos y poder denunciar estos actos que nos afectan a todos”.