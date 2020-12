Denuncian severos abusos contra migrantes por parte de policías de Río Blanco

Habitantes de la colonia Modelo denunciaron que personal de las policías persiguen y agreden a los migrantes e incluso este martes se intentaron meterse a un domicilio particular.



Los vecinos explicaron que la mañana de este 15 de diciembre se llevó a cabo la detención de migrantes, a quienes persiguieron e incluso un joven cayó a las aguas del canal.



Mencionaron que esas situaciones son constantes, pero los policías que llegan y el personal de Migración les gritan, los insultan, les pegan y les roban todas sus pertenencias y de eso son testigos todos los habitantes del lugar, quienes no hacen denuncias porque consideran que sólo es meterse en problemas, pues además son las mismas autoridades que hacen estos operativos.



Una persona comentó que le ha tocado escuchar como los insultan, los ponen de rodillas y les gritan que para qué vienen a México.



“Además, si les roban, para qué les pegan”, cuestionó otro de los vecinos.



Otra persona más señaló que en un reciente operativo vio como los mismos uniformados lanzaban a dos de los jóvenes al canal, aunque luego los sacaron.



Este martes, dijeron, los uniformados pretendieron entrar a la casa de una señora que les vende comida, lo cual les pareció el colmo, pues cualquiera de ellos está expuesto a que le pase algo así.



Comentaron que la madrugada del lunes, a eso de las 4:30 de la mañana, un migrante del que supieron se llama Crescencio, cayó del tren cuando intentaba subir y el ferrocarril le amputó los pies.



Por espacio de media hora el joven permaneció llorando y gritando mientras se desangraba, pues no llegaba una ambulancia, hasta que finalmente llegó una y se lo llevó a un hospital.



Consideraron que es posible que no todos los migrantes que pasan por la zona sean buenas personas, pero tampoco está bien que los policías los estén golpeando y robando.