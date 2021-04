Denuncian supuestos abusos de la Policía Estatal, en Xico

Pobladores de Xico denunciaron abusos por parte de la Policía Estatal que se encuentra a cargo de la seguridad en el Pueblo Mágico.



Al respecto, doña María Angélica Tepo denunció que, en su caso, los elementos estatales entraron a su domicilio ubicado en la localidad de La Haya para golpear a su hijo de 23 años, a quien se llevaron preso a la comandancia ubicada en el Palacio Municipal.



Refirió que el día de ayer, su hijo salió a comprar a la tienda acompañado de sus dos pequeñas sobrinas, cuando un perro propiedad de uno de sus vecinos los atacó, por lo que el joven optó por tirarle piedras.



Y es que, según la afectada, aseguró que luego de esta acción los policías acudieron a su domicilio para golpear a su familiar y aprehenderlo sin ningún argumento y en la presencia de las menores de edad.



“Ya van dos ataques de este perro. Los vecinos llamaron a las patrullas pero los policías se metieron y golpearon a mi hijo y ahora está detenido. Agredieron a mi hijo sin razón; los policías quieren hacer que yo no denuncie. Pero mi hijo no mató ni robó y no tenían por qué meterse a mi casa. Mi hijo tiene 23 años, fue a comprar con mis nietas y en ese momento llegaron los policías”, detalló.



Indicó que este martes, su hijo permanece detenido y aunque ha pedido información sobre el motivo de su aprehensión, aseguró que las autoridades no le dan algún argumento válido.



Advirtió que acudirá a la autoridad correspondiente para interponer la denuncia en contra de quienes resulten responsables.



“Voy a ir a Xalapa y a la Fiscalía para denunciar a los elementos (...) se metieron sin una orden sin nada, lo encañonaron y se lo llevaron”, aseveró.