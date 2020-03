Denuncian tala inmoderada de árboles para sembrar limón, en Tuzamapan

Un grupo de pobladores de la localidad de Tuzamapan, en Coatepec denunciaron la tala que están sufriendo algunas zonas de bosque para la siembra de limón.



Indicaron que han sido testigos de cómo han derribado árboles antiguos sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.



Y es que pidieron la presencia de autoridades de medio ambiente, para que verifiquen la deforestación de la zona y que dueños de predios cumplan con sus permisos de cambio de uso de suelo.



“Árboles antiguos como de mil años los tumbaron para sembrar limón, es una tristeza, las partes áridas no eran así, así se va a poner aquí, más caluroso, va a llegar el momento que no tengamos agua si continúa la tala”, señalaron.



Los habitantes, quienes pidieron el anonimato, aseguraron que nadie se atreve a decir nada, dijeron que, si la tala desmedida continúa en esa zona de bosque, en pocos años se empezará a sufrir de escasez de agua.



“Hemos visto como en otros lados les ponen multas, hay bosques de reserva y están acabando y nadie dice nada, aunque hay inconformidad. No entiendo qué pasa con el Gobierno, ellos tienen manera y nada pasa, sigue la corrupción, están tumbando los árboles, es una tristeza”, lamentaron.