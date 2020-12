Denuncian trabajadores que constructora de Coatepec no les quiere pagar

Un grupo de trabajadores que fueron contratados por la empresa “Constructora Nona”, situada en la carretera Xalapa-Coatepec en el entronque a Pacho Viejo, para efectuar obra pública en Xalapa y en Martínez de la Torre, denunciaron que no les ha pagado desde hace dos semanas.



Se trata de alrededor de 20 personas que luego de laborar por dos semanas en una obra en la colonia Coapexpan y otros más en el municipio de Martínez de la Torre, no han recibido su pago correspondiente a 6 mil pesos.



“Dos semanas que nos deben; no nos quieren pagar. Son entre 5 y 6 mil pesos con horas extras que hemos trabajado. Nos dicen que ‘mañana y mañana’ y no nos pagan”, señaló uno de los afectados.



Agregaron que debido a eso dejaron de laborar, pues exigen su paga, no obstante, refirieron que la empresa ya los sustituyó por otros empleados que actualmente trabajan en una obra en la colonia San Bruno.



“Lo que peleamos es que nos paguen, si trabajamos es porque necesitamos. Ya no trabajamos, nos pararon. Tienen a otras personas porque tienen obra en San Bruno; es una obra pública, están haciendo calles, guarniciones y banquetas para el Ayuntamiento de Xalapa”, mencionaron.