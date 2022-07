Denuncian trato déspota de chofer de autobús con pareja de adultos mayores, en Xalapa

Hola, buenas tardes:Quisiera reportar al conductor de la unidad de camión urbano de la ruta Experimental- Trancas, que el día de hoy aproximadamente a las 11:00 horas, una pareja de personas de la tercera edad abordaron y les exigía sus credenciales para poderles cobrar el boleto con descuento.La señora se sentó y el señor se puso a buscar su credencial, le mostró una y le dijo que no. El señor, nervioso, buscó otra en su cartera y se la mostró. Y el chofer le dijo que esa no era la de los 2, que si no traían que se bajaran. Y efectivamente, bajó a los viejitos en la parada de Walmart. Lo peor es que en ningún momento dejó que el señor buscara su credencial sentado, el señor como pudo se iba deteniendo buscando la credencial (del puente Pípila a Walmart).Varias personas le dijimos que el señor se podía caer, que nosotros poníamos lo que faltaba, pero al chofer “le valió” y los bajó. Lo único que decía es que traía cámara; espero que revisen la cámara y vean que le pudo causar una caída a esta persona por $6 pesos.Ojalá este conductor tuviera un poquito de respeto y un poco de empatía por los adultos mayores.Muchas gracias por el espacio.