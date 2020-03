Padres de familia denunciaron la presunta violación de una alumna de 13 años por parte de uno de sus compañeros en la Secundaria General número 4 "Emelia L. Turincio de Éxsome", en la ciudad de Veracruz; acusan que la escuela no aplica el protocolo correspondiente.



Según detallaron, el abuso sexual ocurrió el pasado viernes por la mañana dentro de una de las aulas, ya que varios docentes no habían asistido a clases y no había profesores sustitutos.



La niña que cursa el primer grado de secundaria afirma que fue violada por un compañero del segundo grado, quien la engañó y encerró en uno de los salones con pasador.



Por su parte, los padres afirman que los directivos han querido mantener el caso bajo hermetismo para no manchar la imagen de la Institución, ya que desde el pasado viernes no han querido realizar el protocolo de denuncia correspondiente.



