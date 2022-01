Denunciar saqueos en Ayuntamientos, pide Eric Cisneros a nuevos Alcaldes

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, señaló que ante la ausencia de mobiliarios, equipos de cómputo y unidades vehiculares en mal estado, que dejaron las autoridades salientes a las entrantes; ha pedido a los nuevos Alcaldes que integren las denuncias correspondientes para que se investigue este robo al erario público de sus municipios."Hemos platicado con algunos Ayuntamientos, fundamentalmente no grandes o medianos, sino pequeños, que integren las denuncias, que si alguien se llevó algo que no es suyo, comete un ilícito y eso es un robo", expresó en entrevista.Ante ello, insistió que si las autoridades entrantes pueden acreditar que el mobiliario y equipo antes estaba ahí y pertenecían al erario público y ahora no están, pueden continuar con los trámites institucionales para que se esclarezca esta situación."Esto es integrar una denuncia, presentarla ante la instancia. No es el Poder Ejecutivo el que recibe las denuncias, son las Fiscalías del Estado. Y si es algo que tiene que ver con el orden federal, un bien donde se han depositado recursos federales, en ese caso tendrá que ir ante la Fiscalía General de la República (FGR) y continuar con la aportación de pruebas ", comentó.Recordó que la Ley marca el plazo que tienen los nuevos gobiernos municipales para revisar y reportar todo lo que les hace falta; y señaló que no es posible ministrarles las participaciones antes del tiempo legal."No, las participaciones se van a entregar en el tiempo que corresponda, ya la próxima semana es quincena y ya se le estarán entregando lo que corresponde a la primera quincena de enero", precisó.Ante la denuncia pública del nuevo alcalde de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, de que en el Palacio Municipal no le dejaron ni sillas en buen estado, así como unidades inservibles por falta de llantas y sin un archivo histórico; Eric Cisneros Burgos comentó que le comentó que integre el reporte que corresponda porque así se sentará un precedente."Al Alcalde le hemos comentado que integre lo que corresponda y finalmente eso va a sentar un precedente hacia el futuro de que lo que está en la administración pública no lo debe tomar nadie porque termina una administración. Al contrario, tenemos que ir cambiando esa mentalidad, no podemos convertirnos en saqueadores de Veracruz", sostuvo.Al cuestionarlo sobre si exhortaría al Congreso del Estado para que analice la posibilidad de poner más candados en la Ley y así evitar que las autoridades salientes no entreguen los bienes públicos; el titular de la SEGOB señaló que habría que analizarlo pero apuntó que los ediles pueden externarle ello a sus diputados y que lleven la inconformidad al Pleno legislativo."Los Alcaldes pueden platicar con sus legisladores, en el caso que comento (Rafael Lucio), tienen un representante que es del distrito de Coatepec y entiendo que él (el diputado Luis Ronaldo Zárate Díaz) está recogiendo estas inconformidades", mencionó.Comentó que también ha recibido señalamientos de este tipo de otros ediles en todo el Estado."De la Cuenca del Papaloapan, de la Huasteca, de la Región del Totonacapan, de diferentes regiones. Convertirse en saqueador no es exclusivo de una región, era algo que estaba institucionalizado en el pasado pero que lo vamos a terminar, el reto de este gobierno es acabar con la corrupción en todos los sentidos", concluyó.