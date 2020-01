Denunciarán a DIF Municipales que no entreguen apoyos; detectan anomalías

La directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, reveló que los 212 DIF municipales serán supervisados para constatar que entreguen apoyos a la gente pero también que sean bien almacenados; si se encuentran anomalía, podrían ser denunciados penalmente.



En entrevista luego de su visita al DIF de Ixtaczoquitlán, la funcionaria apuntó que impera la mentalidad de que no pasa nada si no se entrega el apoyo pero ahora, "hasta cada cucharita que vamos a entregar debe estar bien documentada".



Por esto, no descartó proceder penalmente si hay omisiones.



"Estamos encontrando este año en el recorrido que estamos haciendo, por fortuna la población reporta que no están llegando los desayunos, que las bodegas están mal".



Detalló que se han percatado que en algunos DIF no tienen de manera correcta almacenado el apoyo, ni tienen los documentos y formatos de entrega en orden.



"Necesitamos incrementar el personal del DIF Estatal porque vamos hacer muchas inspecciones en todos los rubros", dijo.



Agregó que están verificando porque hay sistemas DIF municipales que los alimentos fríos y calientes no están en las condiciones tal y como se especificó que deberían estar.



"Hoy me encuentro con bodegas donde los alimentos los tienen rotos, donde no han presentado la documentación".



Añadió que este trabajo lo deben hacer los sistemas municipales, pero el estatal se encargará de efectuar inspecciones.