Denunciarán a exlideresa del PT por defraudar con apoyos sociales, en Poza Rica

El coordinador regional de la Secretaria de Bienestar, Emilio Olvera Andrade, dijo que en Poza Rica se han recibido denuncias ciudadanas en contra de falsos gestores que han engañado a la población con gestión para recursos de programas sociales del gobierno federal y dejó en claro que en todos los diversos beneficios que se ofrecen son completamente gratuitos y solo los realizan los siervos de la nación, quienes están debidamente identificados.



Explicó que esto surgió el pasado viernes y la ex dirigente del PT, Mireya Domínguez, es quien fue señalada por los afectados, quienes interpondrán su denuncia correspondiente, así como la misma dependencia, ante las autoridades competentes.



Por esa misma razón, el pasado viernes acudió con personal de la dependencia para verificar la situación que los ciudadanos le hicieron saber, donde en la Plaza Cívica “18 de Marzo” encontró a la persona, con aproximadamente 50 ciudadanos que le realizaban la entrega de documentación para los supuestos apoyos de programas federales y de esto se tomó constancia ante el procedimiento, ya que no es la persona indicada para gestionar o incorporar a personas de escasos recursos a estos beneficios.



Emilio Olvera dijo que no es el único caso que se ha registrado en la región de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán. Anteriormente hubo quien intentó lucrar con el programa de construcción de vivienda, piso y lozas, el cual se realizaba anteriormente en la SEDATU, pero advirtió que este programa no se aplica en todo el país, en el caso de este distrito, no ha sido beneficiado.



Por su parte, Mireya Domínguez, quien convocó a rueda de prensa esta mañana, negó todo hecho y señaló que se trata de un boicot político, pese a que los ciudadanos presentaron pruebas, desde capturas de pantalla hasta audios que la exdirigente y aun militante del PT realizó para pedirles, además de la documentación que requirió como copia de la credencial de elector, la cantidad de 200 pesos dentro de un sobre amarillo junto con los papeles por cada beneficiario de los supuestos apoyos que gestionó.