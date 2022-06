Denunciarán a Notario de Orizaba que dio fe de hechos en desalojo de iglesia evangélica

El notario séptimo de Orizaba, José Gregorio García Juárez, será denunciado en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, Inspección de Archivos y Notarias del Gobierno Estatal, por supuestamente emitir una fe de hechos sobre el desalojo que efectuó el Ayuntamiento de ese municipio, el 11 de marzo, del inmueble que era ocupado por una congregación evangélica.En conferencia de prensa, el abogado y pastor evangélico, Adrián García Rodríguez, dijo que este funcionario notarial presuntamente cotejó copias de credenciales de elector de los líderes religiosos sin que ellos las entregaran junto con las originales y que incluso una estaba vencida."Elaboró indebidamente una fe de hechos. No sé de dónde sacaron credenciales de elector de los pastores y dice cotejadas con su original, nunca se las entregaron y el notario dio fe que están cotejadas. Una de las credenciales de elector estaba vencida", comentó.García Rodríguez expuso que el titular de la Tesorería Municipal, el día del desalojo, levantó un acta en la que aparentemente no menciona que el acto de dio en presencia de un notario público."Si es que estuvo, nunca se acercó con nosotros y nos dijo que era notario público y estaba dando fe de los hechos. O sea, una serie de irregularidades", aseveró.El litigante agregó que también hay otro notario, del que no ofreció datos, que también estaría incurriendo en esta ilegalidad, por lo que adelantó que posteriormente sería denunciado ante la dependencia estatal.Además, afirmó que el registrador del Registro Público de la Propiedad otorgó en un día la posesión del inmueble, ubicado en las calles Norte 4 y Oriente 29, que hasta 2013 fungió como un cine al Gobierno orizabeño, quien se lo adjudicó para cobrar los adeudos por un millón 300 mil pesos que tenía el dueño en impuestos municipales.Recordó que por el desalojo, los pastores que tenían el inmueble en comodato se ampararon y ganaron tanto la suspensión previsional como la definitiva pero la Alcaldía del Pueblo Mágico, que lo valuó en 10 millones de pesos, sigue sin cumplir el mandato jurisdiccional que le ordena devolvérselo."Tenemos el oficio del Ayuntamientos sellado y el Ayuntamiento no hace caso. Es bien sabido no solamente en Orizaba, sino en todo el Estado de Veracruz cómo se manejan las cosas en Orizaba, cuántos inmuebles están siendo adjudicados a favor del Ayuntamiento", cuestionó.También expresó que están en espera de que se lleve a cabo la audiencia constitucional, en la que se definirá si la administración de Diez Francos violó los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna nacional, que estipulan que nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones o propiedades sin un mandamiento judicial alguno."Nunca lo hubo, lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Orizaba era presentar la escrituras e iniciar un juicio civil en contra de los poseedores, nunca lo hicieron (...) Hay abuso de autoridad, hay despojo, hay varios elementos que estamos viendo en la Fiscalía pero lo que estamos viendo ahorita es que se nos devuelva el inmueble", agregó.