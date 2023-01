Denunciarán violación a derechos laborales en Comité Directivo Estatal del PAN

Empleados del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), preparan denuncias por violación a sus derechos laborales y señalan como responsable al dirigente del partido, Federico Salomón Molina.Los empleados que prefieren guardar el anonimato para evitar mayores represalias, mencionaron que desde finales del 2022 inició el hostigamiento laboral, ya que les obligaron a firmar su renuncia o de lo contrario no recibirían su aguinaldo.Aunado a ello, aún no les han pagado la quincena y el dirigente no acude a las oficinas para evitar que lo aborden, de manera que Salomón Molina “no da la cara” a sus empleados.En sentido, criticaron que al dirigente se le olvidara su lema humanista y ahora los esté tratando “con la punta del pie”.Y es que, con el pretexto de que no hay dinero no les pagó esta quincena, no obstante, acudió con un grupo de panistas “muy cercanas” a Yucatán, con todos los viáticos pagados por el partido político.“Se fue a felicitar al Gobernador de aquel estado, Mauricio Vila Dosal, quien rindió su Cuarto Informe de Resultados y de paso de quedó a pasear unos días”; acusaron los inconformes.Esto, mientras que los empleados del CDE PAN Veracruz señalan que viven al día y no tienen cómo pagar sus gastos de la quincena porque aún no les depositan y ni siquiera saben para cuándo.Otra de las preocupaciones de los empleados del PAN es que al obligarlos a firmar su renuncia se quedaron sin prestaciones, seguridad social, prima vacacional y aguinaldo para este 2023.Aunado a ello están amenazados de que haya un despido masivo, por lo que no se descarta que en breve se presente una ola de demandas en contra del partido, las cuales se sumarán a las más de 70 que ya tienen del año pasado por los despidos injustificados que realizó Federico Salomón cuando llegó a la dirigencia del PAN.Hay que recordar que algunas de las denuncias que actualmente tiene el dirigente estatal del PAN, son por despido injustificado y violencia de género, las cuales se ha negado a pagar, por lo que los empleados esperan que las autoridades actúen y lo inhabiliten para no ejercer ningún cargo público dado que está incumpliendo las órdenes de un juez.