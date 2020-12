Denunciaron por fraude a Diputado local de MORENA por venta de terrenos

El diputado local por MORENA, José Manuel Pozos Castro y su hijo, José Manuel Pozos Ramírez, fueron denunciados por presuntamente defraudar a al menos 40 personas, a quienes les vendieron lotes en el municipio de Medellín de Bravo.



Al respecto, Víctor Vélez Mantilla, uno de los afectados, dijo que Pozos Ramírez hace cuatro años les vendió terrenos con precio de enganche y mensualidades fijas. Aunque depositaron lo solicitado, supuestamente no les han entregado las escrituras.



Estos terrenos se ubican en una finca llamada El Milagro.



Por lo ocurrido, interpusieron la denuncia correspondiente bajo el expediente 9520/200.



El quejoso acusó que no hay avances en las investigaciones y aclaró que no se trata de un tema político, pues sólo buscan que les devuelvan su dinero.



“En el 2016 fue cuando nosotros hicimos los contratos para adquirir los terrenos, todo fluyó bien el primer año, año y medio mientras José Manuel Pozos Ramírez, el hijo, se encontraba en Veracruz pero cuando se fue a Tuxpan, el señor se deslindo de todo. El señor ya no nos contestó, nosotros seguimos pidiéndole por mensaje y llamada que nos atienda para resolver el problema”, dijo.



Supuestamente cada persona pagó cerca de 65 mil pesos por obtener su predio, transacción que se realizó en 2016.



Afirmó que cuentan con los contratos y comprobantes de los depósitos bancarios, así como conversaciones sobre la venta de dichos terrenos.