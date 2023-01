Denuncien delitos, no sólo se quejen en redes, piden autoridades de Córdoba

La cultura de denuncia por situaciones de robo es casi nula, la ciudadanía no quiere acudir ante las autoridades, sólo se quejan en redes sociales y así nadie puede actuar, lamentó el coordinador de la Policía Municipal de Córdoba, Juan Hernández Rivera.Explicó que con base a las denuncias formales la policía realiza sus estrategias de vigilancia, por ello, piden confianza para que puedan atender a la población con patrullajes."Deben reportar al 911 y en caso de algún robo, deben denunciar ante la Fiscalía para que podamos actuar de lo contrario no tenemos manera de actuar".El funcionario mencionó que hay un “segurichat” que funciona en Córdoba y que no sustituye al 911, ahí la ciudadanía puede interponer su queja, se trata del 2711778950 donde pueden enviar alguna fotografía y dirección para que actúen de manera inmediata.Puntualizó que no pongan en riesgo su integridad física pero si es necesario que se denuncie para que la policía actúe."En algunas colonias nos piden más rondines porque señalan alto índice de robo, pero a la hora de verificar no hay denuncias ante Fiscalía, es ahí donde pedimos el apoyo para que acudan a denunciar" dijo finalmente el entrevistado.