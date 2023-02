Dependencias debieron saber que una sola mujer recibía contratos millonarios

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, señaló que los órganos internos de control de las dependencias estatales tienen responsabilidad de revisar a qué empresas se asignan o licitan contratos.Esto luego de que se dio a conocer el caso de Araly Rodríguez Vez, empleada en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que ha recibido contratos por más de 100 millones de pesos en distintas oficinas del Gobierno.La auditora general dijo que, una vez que comience la fiscalización del 2022, se enfocarán en revisar qué ocurrió con esta situación.“Nosotros solamente hacemos la revisión y la fiscalización a dependencias y entidades, no a personas físicas. Apenas vamos a revisar el ejercicio 2022 y en los casos cuando surgen temas como este los incluimos en nuestra muestra de auditoría.“Por lo tanto, si esa persona celebró contratos con dependencias, la dependencia que haya sido, en ese vamos a buscar la relación y las operaciones que hubiesen realizado con esta persona física”, adelantó.Adelantó que los resultados de sus revisiones se darán a conocer al Congreso, por ello no quisiera aventurarse a emitir una opinión.“Los órganos internos de control normalmente tienen a su cargo esta revisión; nosotros también hacemos una revisión y desde luego cada vez que se hace una auditoría se tiene presente que las operaciones que se realicen tienen que revisarse para ver si no es una empresa señalada por el SAT como inexistente”, añadió González CobosEl diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, exhibió que la contratista ha recibido contratos y adjudicaciones directas que acumulan en conjunto más de 100 millones de pesos.El nombre de Araly Rodríguez Vez salió a relucir desde las comparecencias del 2021, cuando el también diputado priista evidenció que la mujer fue beneficiada con al menos siete contratos en la Secretaría de Salud, entonces a cargo de Roberto Ramos Alor, aunque igualmente ha recibido contratos del DIF y la Secretaría de Seguridad Pública.