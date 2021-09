Deploran damnificados en Ixhuatlán de Madero falta de apoyo del Ayuntamiento

Pobladores del municipio de Ixhuatlán de Madero que resultaron afectados por las torrenciales lluvias que cayeron este jueves por una tromba, exigen apoyo al alcalde Ader García Escalante.



Y es que acusaron que desde las afectaciones registradas por el huracán Grace el mes pasado, no han recibido ningún tipo de ayuda, por lo que ahora piden que el Gobierno del Estado y Federal apoye directamente a los damnificados y no a través del Ayuntamiento.



“Se volvió a inundar y el Presidente Municipal brilla por su ausencia. De hecho, no se le ha visto desde el mes de abril y desde la primera inundación no se ha recibido ayuda y si la dieron, no llegó a los afectados”, comentaron.



Las familias afectadas refirieron que fueron los mismos ciudadanos quienes apoyaron con faenas de limpieza luego del desastre y es que ayer incluso habitantes increparon a policías municipales para que el Alcalde acudiera a la zona afectada.



Cabe señalar que los mayores daños se registraron en viviendas y locales ubicados en el centro del municipio.