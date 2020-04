Deportista paralímpico exige pago de becas; IVD les debe varios meses, acusa

Deportista paralímpico se manifestó frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago de becas por parte del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).



Arturo Chávez Álvarez, alias “El Grillo” y quien practica lanzamiento de bala y jabalina, detalló que aproximadamente son 10 atletas de talla nacional e internacional los que son afectados por esta situación.



"Tenemos mucho tiempo que no nos han pagado la beca. Fue firmado el convenio y no lo están respetando en el IVD. Hay varios deportistas de deporte adaptado que no están recibiendo los pagos", expuso.



Mencionó que se les adeuda la beca correspondiente a los meses enero y febrero; sólo les pagaron en marzo y de abril la mitad, es decir 2 mil pesos, pues dijo, las becas son de 4 mil.



"Anteriormente, nos pagaban 4 mil pesos, luego 2 mil pesos y ahora nos dijeron que podrían desaparecer las becas deportivas. Nos deben de meses atrasados y este año se firmó el convenio para que puedan darnos nuestra beca pero nos niegan el pago y nos dicen que no nos van a pagar o que las becas van a ser mucho más pequeñas”.



Chávez Álvarez expuso que los atletas destacan en diversas disciplinas como levantamiento de pesas, natación, lanzamiento de bala y jabalina, basquetbol, entre otros, por lo que sería lamentable que ya no se les apoye.