Deportistas inconformes rechazaron entrar a la Asociación de Luchas asociadas, afirman

Gabriel Ángel Álvarez Quijano, presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas, desmintió que se les esté negando la entrada a 17 jóvenes que ganaron en los campeonatos estatales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).



En ese sentido, señaló que a estos deportistas, pertenecientes a varios clubes, se les hizo un llamado para colaborar con la asociación, pero nunca quisieron formar parte de esta.



"A ellos se les hizo una invitación en repetidas ocasiones y a ellos nunca les interesó trabajar por Veracruz argumentado que ya estaban bien. A los atletas, siendo veracruzanos se los llevaron a participar al Instituto Politécnico Nacional".



Asimismo, mencionó que los quejosos, en este caso los hermanos Aguilar, titulares del Club Azteca, han realizado eventos deportivos sin tomar en cuenta a la asociación.



"Ellos inician eventos aquí en Veracruz, pero sin tomarnos en cuenta a nosotros. Únicamente ellos y algunos representantes que conformaron la asociación pasada. Nunca les negué la afiliación, sólo que se las pedía con documentos", explicó.



Por su parte, refirió que la agrupación nunca les ha negado apoyo, pero son ellos los que no terminan los procesos de afiliación o de otros requerimientos que se solicitan para poder participar en competencias.



"Tengo los documentos por escrito, de que los documentos se los pido vía electrónica y en físico. Las puertas han estado abiertas siempre para todos los que quieran participar en luchas” expuso.



Así también, aseguró que los deportistas y representantes de clubes se introdujeron al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) de una manera ajena a la asociación de lucha, es decir, de manera fácil.



"Ellos se introdujeron al IVD, por una vía ajena a la asociación. A ellos les facilitaron las cosas. A mí nunca me pidieron la afiliación y si lo hicieron fue para tapar el ojo al macho".



Cabe recordar que hace unos días deportistas veracruzanos se manifestaron en la plaza Lerdo acusando que la Asociación Veracruzana de Luchas Nueva Generación y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), no les están respetando los lugares, declarando que había preferencias.