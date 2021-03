Deportistas “llaneros” temen que Ciudad del Futbol sea sólo para una élite

Un llamado a la autoridad municipal para que el proyecto de la Ciudad del Futbol que puso en marcha el pasado jueves el Ayuntamiento no deje fuera a los futbolistas de barrio y llaneros, hizo el presidente de la Liga Territorial de Futbol, Eustacio Mendizábal Pérez.



Indicó que los megacampos eran el único espacio que encontraban estos jugadores para poder practicar el deporte, pues ya no queda un sólo espacio en Orizaba que no se tenga que pagar.



Comentó que por ejemplo, alquilar una cancha en el CDO Sur les cuesta 500 pesos. “Es algo que la gente ya no puede pagar porque también tienen que cubrir sus pasajes y el pago que se hace al árbitro”.



Mencionó que el proyecto que expuso el alcalde Igor Rojí López se escucha muy bonito pero quienes promueven el deporte sin interés temen que esto sólo se convierta en un negocio más para la administración, que hace las cosas pensando solamente en una élite de la población.



Lamentó que el dinero del pueblo se invierta en proyectos que dejan cosas muy bonitas pero que finalmente dejan a la población fuera de estos porque se vuelven un negocio y muchas personas no pueden ingresar a esos lugares.



Recordó que hace dos años se solicitó que el Ayuntamiento comprara el campo de Cerritos pero en ese entonces el Alcalde dijo que no había dinero y el campo costaba 7 millones de pesos y "ahora está invirtiendo 31 millones de pesos para la Ciudad del Futbol y si al final se van a cobrar 500 pesos también por alquilar una cancha, pues se verá que para la gente que menos tiene, el Ayuntamiento no tiene dinero".