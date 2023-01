Deportistas mexicanos inician campaña a favor de Adán Augusto López

En la carrera hacia la presidencia de México en 2024, ya quedó claro que hay muchas intenciones y aunque aún no son tiempos de precandidatos para la sucesión presidencial, Morena cuenta con tres figuras fuertes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, este último secretario de Gobernación y quien recibió saludos particulares de figuras deportivas mexicanas.En la plataforma digital TikTok, se difundieron videos de futbolistas y ex-futbolistas mexicanos como Giovanni dos Santos, Braulio Luna y Miguel Layún, quienes afirman estar “agusto con su amistad” o “agusto contigo”, videos que han sido tachados como actos anticipados de campaña y de proselitismo al estilo del Partido Verde Ecologista.Cabe destacar que este sábado, el Secretario de Gobierno estuvo en la inauguración del tramos carretero “Estación Chontalpa”, que une a los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, en su discurso no hizo alusión a los mensajes difundidos por los deportistas mexicanos, pero sí a través de un comunicado publicado poco después de las 17:30 horas en el que exhorta a “no difundir mensajes o propaganda en la que se haga uso de su nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello”.En el comunicado que se encuentra en sus redes sociales, el Secretario de Gobernación agradeció a las personas que ejercen sus derechos político-electorales, pero hizo hincapié en que se debe conminar a la sociedad a hacerlo en los espacios y tiempos señalados en la normatividad establecida.En este camino hacia el 2024, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es quien mayor apoyo a recibido de parte de los militantes de Morena y de los legisladores del partido, pues su silueta es usada junto a la frase “Es Claudia”, una especie de precampaña que ha sido objeto de denuncias y por la que, recientemente, varios espectaculares pagados por Senadores y Diputados del partido guinda, fueron removidos.Otra de las figuras de la actual administración federal y que se apunta a la candidatura es el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, quien de forma intermitente emite una transmisión en vivo en sus redes sociales “DiChelo” a Marcelo Ebrard, en donde responde preguntas de ciudadanos y se enlaza con usuarios a fin de conocer más sobre las iniciativas de la 4T.A diferencia de Morena, la oposición, hablamos del PRI, PAN y PRD, aún no hay ninguna figura que goce del suficiente posicionamiento como para que la misma sociedad lo o la considere como posible presidenciable de la coalición “Va por México”, pues recordemos que dentro de los acuerdos entre el PRI y el PAN está que será Acción Nacional quien definiría a los precandidatos para el 2024.