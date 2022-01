Depositar basura en Nogales aumenta gastos de operación en 17 Ayuntamientos

Con la clausura del basurero de la empresa Mareco, la empresa Proyectos Loto, que administra el basurero de Nogales (Colorines), acaparó 17 municipios que corresponden a la zona de Córdoba y pagarán alrededor de 310 pesos por tonelada de desechos.Cabe mencionar que los 17 municipios producen diariamente alrededor de 200 toneladas.De acuerdo con informes de algunos Alcaldes de la región de Córdoba, la instrucción de la Procuraduría del Medio Ambiente, cuyo titular es Sergio Rodríguez Cortés, es llevar sus desechos al basurero de Colorines.Este cambio de basurero provocó un caos, dijeron, luego que al recibir la administración de sus municipios en ceros, con camiones compactadores con llantas lisas y en pésimas condiciones mecánicas, se vieron obligados a pedir créditos para repararlos mientras les llega los recursos federales y así resolver el tema de la basura; porque los primeros días trataron de enviar sus camiones así y se quedaron descompuestos a medio camino, señalaron.Aunado a esto, agregaron que los gastos de operación se elevaron, porque mientras pagaban en el basurero de Cuitláhuac 265 pesos por tonelada de basura, hoy el pago deberá ser de 310 pesos la tonelada, más los pagos de caseta de ida y vuelta.Tan sólo el Ayuntamiento de Fortín emitió un boletín, este viernes por la noche, donde informa que suspendía el servicio de recolección de basura para reiniciar el lunes, debido a que, por un lado, se ven obligados a juntar suficiente basura para llenar el camión y, por otro lado, no afectar los gastos de operación.Los municipios que arrojaban basura en Cuitláhuac son Atoyac, Córdoba, Yanga, Amatlán, Cuitláhuac, Huatusco, Coscomatepec, Omealca, Fortín, Chocamán, Ixhuatlán del Café, Cuichapa, Carrillo Puerto, Camarón de Tejeda, Tepatlaxco y Cotaxtla, hoy lo deberán hacer en Nogales.Cabe recordar que el basurero de Nogales, mejor conocido como Colorines, fue clausurado el 29 de enero del 2021 debido a que ya estaba saturado por malos manejos, tenía un comodato vencido del 2018 y no amplió una segunda etapa de este relleno sanitario, según informes que dieron a conocer en su momento las dependencias del medio ambiente.Ambientalistas de la zona centro, por su parte, aseguraron que su manifiesto de impacto ambiental, Colorines lo tiene vencido desde el 2009. Agregaron que las celdas que pusieron en operación ya están vencidas; aunado a esto, señalaron que es un atascadero la entrada para arrojar los desechos y los camiones se quedan atorados.A pesar de todas estas irregularidades, el procurador de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, prácticamente obliga a los Alcaldes a arrojar su basura en este relleno sanitario.Choferes de camiones recolectores de Ayuntamientos de la región, que pidieron no dar su nombre para evitar represalias, dijeron que, si de bajada para Cuitláhuac llegaban con mucho problema, llegar a Nogales es un caos y además se incrementan los gastos de operación.Mientras la empresa Mareco les cobraba 265 pesos por tonelada, en Nogales el cobro rebasa los 310 pesos la tonelada de basura.En ese sentido, esos 17 municipios que tiraban basura a la empresa de reciclaje Mareco, hoy están obligados a tirar sus desechos hasta la ciudad de Nogales.