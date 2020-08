Depura DIF Estatal padrón de beneficiarios de programa de apoyos de Xalapa

Los apoyos sociales para Xalapa que otorgaba el DIF Estatal, como despensas, estufas ecológicas y tinacos, se recortaron al 50 por ciento, informó la titular del organismo, Rebeca Quintanar Barceló, al definir que esta acción se generó con base en un estudio socioeconómico.



Durante entrevista, la funcionaria estatal expuso que se realizó una depuración en el padrón de apoyos para la Capital del Estado, dado que se observó que se entregaban a familias que en realidad no lo necesitaban.



Previo a esta acción, dijo, se hizo un recorrido y un estudio, ya que estos proyectos son dirigidos a zonas marginadas y familias de alta vulnerabilidad.



“Hicimos un estudio y vimos que algunas familias no están en grado de vulnerabilidad, por tal motivo se ha seleccionado que únicamente sea para las personas que de verdad lo necesitan”, expresó.



Ante ello, adelantó que se hará una entrega de manera personal, para que no se desvíen los apoyos a personas que no tengan necesidades de este tipo de estímulos.



A decir de Rebeca Quintanar, se entregaban 150 apoyos en la Capital pero luego de la depuración, sólo la mitad de familias fueron beneficiadas, por tratarse del sector de alta vulnerabilidad.



Sobre las manifestaciones y quejas al respecto, dejó en claro que no cederán y continuarán haciendo lo correcto.



“Hay quejas, hubo una manifestación por ello pero tenemos que hacer lo correcto y eso es lo correcto y por una queja o una manifestación, no dejaremos de hacerlo”.



Cabe mencionar que el día de ayer viernes, colonos de Xalapa se manifestaron en las instalaciones del organismo para exigir que se continuara con la entrega y acusaron que las despensas se politizaban a favor de diputados de MORENA, no obstante, la titular del DIF aseguró que luego de un estudio, se determinó que el 50 por ciento de las familias no lo necesitaban y por ello se les retiró, para dirigirlos a otras familias de alta vulnerabilidad.