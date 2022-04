Depuran CMAS Xalapa de “aviadores”; sacan a más de 86 empleados de confianza

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que ya se han dado de baja a más de 86 trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), por ser “aviadores”.Y es que enfatizó que para evitar que el organismo "truene" financieramente y deje de ser operable, se tendría que disminuir en 40 por ciento la base trabajadora, lo cual reconoció no es posible realizar."No se puede porque además son gente de base. A ellos se les va a dar todo el respeto, se han comportado a la altura, han estado muy conscientes. Pero lo que sí, tenemos que bajar el recurso, de que no haya ‘aviadoras’ y ‘aviadores’, parientes o compadres. También ellos tienen razón, se sacrifican como trabajadores. Si llegan una bola de comadres y compadres a robar lo que quieran, luego luego se nota", puntualizó.Usando el dicho "el que camina como pato y habla como pato", Ahued Bardahuil precisó que estos extrabajadores "andan en Suburban, andan en carro, andan con amigas, gente desconocida y luego van hasta las amigas a cobrar. Eso se acabó. Estamos haciendo depuración, excesos de gastos y de malos manejos".El Presidente Municipal dijo que ahora los sindicalizados están viendo mejor a su Gobierno porque ya no hay excesos, sobresueldos, abusos y gente que llega nada más a cobrar sin trabajar."Son gentes que luego son puras amistades, eso se acabó. Pido –a la ciudadanía– que lo denuncie, cualquier anomalía que la denuncien y eso me ayuda, no nos va a molestar, al contrario, lo vamos a agradecer. En CMAS ahorita llevamos más de 86 personas que hemos retirado, de confianza, al sindicato se le respeta, se le está atendiendo", comentó.La máxima autoridad capitalina reafirmó que seguirán ejecutando el retiro de personal "que no entienda que venimos a hacer las cosas con total transparencia y eso nos va a ayudar a tener un organismo más capaz".Además, explicó que se tienen peticiones de obras de infraestructura hidráulica por 450 millones de pesos, mientras el pago de nómina supera los 500 millones de pesos de los 580 millones de pesos que tiene de ingresos la paramunicipal."Quítale gasolina, quítale energía eléctrica, quítale otro tipo de aspectos, -CMAS- no puede hacer obras, de hecho el Ayuntamiento absorbió mucha obra que va a hacer CMAS porque de lo contrario sería impresionante, estamos haciendo drenaje, colector, agua potable, cosas que estamos cachando nosotros", manifestó el munícipe.Al considerar que el organismo operador no puede tener una nómina tan exagerada; Ricardo Ahued detalló que ésta comprende 197 millones de pesos en salarios y las prestaciones se elevan a 590 millones de pesos."Queremos convenir con sus trabajadores que es su patrimonio a ellos y nosotros que podamos salvar el organismo y que pueda funcionar porque es el patrimonio de los trabajadores pero con los números que traemos en poco tiempo puede tronar el organismo financieramente", alertó.Mencionó que hay más personal de base que el que deberían haber por toma de agua, algo que no es posible revertir; sin embargo, definió a estos empleados como "muy conscientes, hay gente muy valiosa, nos ayudan mucho, tienen gente muy capacitada, se los tengo que agradecer".